Triathlon: Norweger Blummenfelt Favorit beim Ironman

Kristian Blummenfelt ist der Gegenentwurf zum deutschen Triathlon-Superstar Jan Frodeno. Der Norweger springt zwischen Kurz-, Mittel- und Langdistanz hin und her und gewinnt ständig. Restlos austrainiert sieht er dabei nicht aus. Ein Sieg beim Ironman auf Hawaii fehlt dem 30-Jährigen allerdings noch. Das könnte sich in der Nacht auf Sonntag ändern, denn Blummenfelt geht bei der diesjährigen Ausgabe des prestigeträchtigsten Triathlons überhaupt als einer der Favoriten an den Start.