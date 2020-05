Bestritt vor wenigen Wochen einen Ironman zu Hause für den guten Zweck: Jan Frodeno.

Quelle: ZDF/Hellmann

Das Rennen in Kailua-Kona ist trotz der Corona-Pandemie bislang noch nicht abgesagt worden. Jan Frodeno indes glaubt, dass dem legendären Wettbewerb das gleiche Schicksal ereilt wie vielen andere Ironman-Veranstaltungen - darunter die EM in Frankfurt/Main und in Hamburg - , nämlich die Absage.