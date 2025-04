Ironman-WM: Männer- und Frauen-Rennen ab 2026 wieder auf Hawaii

Rennen zuletzt getrennt in Nizza und auf Hawaii

In den vergangenen beiden Jahren waren die jeweiligen Rennen getrennt voneinander in Kailua-Kona auf Hawaii und dem französischen Nizza über die Bühne gegangen, nun folgt eine Rückkehr zu dem von den Triathletinnen und Triathleten geliebten gemeinsamen Eintagesformat.

Was für ein Triumph, was für ein Rennen: Mit einer unglaublichen Leistung auf der Marathonstrecke stürmte Patrick Lange auf Hawaii erneut zum Sieg bei der Ironman-WM.

"Ich bin dankbar dafür, dass Ironman die Arbeit auf sich genommen hat, um wirklich ein Auge darauf zu haben, was die Athleten wirklich wollen", sagte der amtierende Ironman-Champion Patrick Lange in einem Video bei Instagram.

Weltmeister Lange setzte sich für Rückkehr ein

Zuletzt waren beide Rennen 2019 an einem Tag in Kona ausgetragen worden. In den folgenden Jahren sorgte zunächst die Corona-Pandemie für zahlreiche Verschiebungen, 2022 fand die WM dann an zwei Tagen auf Hawaii statt.