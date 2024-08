106 Triathlons ohne Pause: Weltrekord für Jonas Deichmann

Der 37 Jahre alte deutsche Extremsportler, der auch schon mal 5.500 Kilometer von New York nach Los Angeles mit dem Rad fuhr und einen Tag nach der Ankunft laufend wieder nach New York aufbrach, absolvierte den Weltrekord-Triathlon am Donnerstag in Roth. Im Ziel wurde er von mehreren hundert Menschen frenetisch empfangen. Er trug die Startnummer 106.