Ironman-WM der Frauen: Ungewohnter Triathlon-Kurs in Nizza

Am Sonntagmorgen ( ZDF Livestream ab 7 Uhr/14.10 bis 16.35 live im ZDF ) starten die Triathlon-Frauen bei der Ironman-WM erstmals in Nizza. Auch für Ex-Weltmeisterin Anne Haug wird die Premiere an der Cote d'Azur zur großen taktischen Unbekannten.