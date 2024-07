Triathlon: Deutsche Mixed-Staffel verteidigt WM-Titel

Mit dem WM-Titel der deutschen Mixed-Staffel ist am Sonntag das Triathlon-Wochenende der World Championship Series in Hamburg zu Ende gegangen.

Das deutsche Mixed-Quartett mit Henry Graf, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Annika Koch siegte am Samstag in Hamburg in der Zeit von 1:19:53 Stunden vor den Teams aus der Schweiz (1:20:01) und von Neuseeland (1:20:04). Die deutsche Mannschaft war als Titelverteidiger ins Rennen gegangen.