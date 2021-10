Mit dem Aufschwung bei Hertha BSC ist es schon wieder vorbei. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai hat bei der TSG 1899 Hoffenheim ziemlich wehrlos mit 0:2 (0:2) verloren. Damit verpassten die Berliner den dritten Sieg in der Bundesliga nacheinander. Bei Hoffenheim fehlte David Raum, der wegen Problemen am Knöchel passen musste. Der Nationalspieler ist am Samstag Gast im aktuellen sportstudio.