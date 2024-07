Nach Rosen-Entlassung: Fan-Proteste bei der TSG Hoffenheim

Nach der plötzlichen Trennung von Sportchef Alexander Rosen herrscht bei den Fans des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim großer Unmut. Rund um die Arena in Sinsheim und dem Trainingszentrum in Zuzenhausen wurden von Anhängern Transparente mit harscher Kritik an den Verantwortlichen befestigt.