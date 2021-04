Bei den Männern ist Nikita Nagorny nach vier Wettkampftagen mit zweimal Gold und zweimal Silber der bislang erfolgreichste Turner der Europameisterschaften in Basel. Einen Tag nach dem Titelgewinn im Mehrkampf war der Russe am Samstag auch am Boden nicht zu schlagen. Der Mehrkampf-Weltmeister von 2019 gewann vor dem Schweizer Benjamin Gischard und Nicola Bartolini aus Italien. Anschließend wurde der 24-jährige Nagorny am Pauschenpferd Zweiter. Besser war nur der punktgleiche Armenier Artur Davtjan.