Die Stuttgarterin Kim Bui belegte am Boden den sechsten Platz. Siegerin bei der Turn-Europameisterschaft wurde Jessica Gadirova aus Großbritannien vor der Russin Angelina Melnikowa. Ihre bislang einzige internationale Medaille hatte sich die 32-jährige Bui bei der Heim-WM 2011 in Berlin geholt, damals wurde sie Dritte am Stufenbarren. Im Mehrkampf kam Bui in Basel auf Rang sieben.