Die frühere Bundestrainerin Ulla Koch tritt von ihrem Amt als Vizepräsidentin des Deutschen Turnerbundes (DTB) zurück. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Koch (69) hatte "angesichts der aktuellen Meldungen und der Debatte über Missstände im deutschen Turnen" ihr Amt zunächst ruhen lassen , nun stellt sie es zur Verfügung.

Nachfolge soll geregelt werden können

"Im Zuge der Veröffentlichung von Vorwürfen zu psychischer und physischer Gewalt hatte ich mein Amt ruhen lassen, um die Untersuchung und Aufarbeitung der Vorkommnisse nicht zu gefährden", wird Koch in der DTB-Mitteilung zitiert: "Nach reiflicher Überlegung und um zu verhindern, dass durch dieses 'Ruhenlassen' die Bereiche, für die ich als Vizepräsidentin verantwortlich gezeichnet habe, stellvertretend weiterhin mitgestaltet werden müssen, möchte ich von meinem Amt zurücktreten. So kann der Weg für eine Nachfolge frei gemacht werden."

Die Rheinländerin war von März 2005 bis September 2021 als Cheftrainerin für das Frauenturnen im DTB zuständig gewesen. Seit dem Jahreswechsel haben zahlreiche Athletinnen Missstände an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim angeprangert. Auch die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt. Koch ließ ihr Amt seit Januar ruhen.

Die ehemalige Nationalturnerin Tabea Alt prangerte unlängst mentalen und körperlichen Missbrauch im Kunst-Turn-Forum Stuttgart an. Immer mehr Leistungssportlerinnen bestätigen die Vorwürfe.

Verband dankt: "Unbestrittene Verdienste"

In ihrer Zeit als Trainerin hat Koch ihr Wirken stets reflektiert, wie auch das Turnen selbst und das dazugehörige Training einen Wandlungsprozess durchlaufen haben.

Im November 2021 war Koch beim Deutschen Turntag zur Vizepräsidentin Olympischer Spitzensport im DTB gewählt worden. Sie habe sich in dieser Zeit konzeptionell auch intensiv in den Prozess "Leistung mit Respekt" eingebracht, schrieb der Verband, der Koch am Mittwoch "ausdrücklich für die geleistete Arbeit und ihr langjähriges Engagement für den deutschen Turnsport und das deutsche Frauen-Turnen" dankte.