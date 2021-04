Sarah Voss, geboren am 21. Oktober 1999 in Frankfurt am Main, Turnerin beim Turnteam der Deutschen Sporthochschule Köln, Studentin der Wirtschaftswissenschaften, deutsche Mehrkampf-Meisterin 2019, WM-Siebte am Schwebebalken und WM-Zehnte im Mehrkampf. Musste im Februar zwei Wochen in Quarantäne, weil es in ihrem unmittelbaren Umfeld einen positiven Corona-Fall gab. Deshalb hat sie etwas Trainingsrückstand – sie ist aber zuversichtlich, bis zu den internen Olympia-Qualifikationen im Main und Juni wieder in Bestform zu sein.