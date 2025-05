Traumhafter EM-Auftakt: Deutsche Turnerinnen gewinnen Silber

Damit hat kaum einer gerechnet: Die deutschen Turnerinnen haben bei der Heim-EM in Leipzig Silber im Team gewonnen. In den kommenden Tagen warten weitere Medaillenchancen.

Jubel bei den deutschen Turnerinnen: Silber im Team bei der Heim-EM in Leipzig Quelle: dpa

Traumhafter Auftakt in eine komplizierte Heim-EM: Die deutschen Kunstturnerinnen haben sich bei den Europameisterschaften in Leipzig völlig überraschend die Silbermedaille im Team-Wettbewerb geschnappt.

Angeführt von Hoffnungsträgerin Helen Kevric (17) musste sich die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Turnerbundes (DTB) nach einer ganz starken Leistung nur den neuen Europameisterinnen aus Italien geschlagen geben.

Die 16-jährige Helen Kevric ist in der Barren-Quali besser als US-Star Simone Biles. Gemeinsam mit Sarah Voss freut sie sich über ein Selfie mit US-Rapper Snoop Dogg. Interview. Sven Voss. 28.07.2024 | 4:02 min

Kevric, Lea Quaas (19), Janoah Müller (17), Karina Schönmaier (19) und Silja Stöhr (17) überzeugten am Montagabend in einer gut besuchten Leipziger Arena und holten mit einer Gesamtpunktzahl von 158,396 die zweite EM-Team-Medaille in der Geschichte der Bundesrepublik. 3,534 Punkte betrug der Rückstand der deutschen Riege auf Italien. Dritter wurden die Französinnen mit 156,728 Punkten.

Ich kann diese Silbermedaille kaum glauben. Ich bin wahnsinnig froh, diese Leistung gemeinsam mit diesem jungen Team geschafft zu haben. „ Helen Kevric

Junge Generation springt in die Bresche

In den Monaten vor den Titelkämpfen hatten sowohl die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Schulterverletzung) als auch Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (nach Hüft-OP) und die frühere Europameisterin Emma Malewski (nach längerer Verletzungspause) ihre Teilnahme abgesagt - doch die junge Generation sprang mit Bravour in die Bresche. Bundestrainer Gerben Wiersma, der eine Top-Fünf-Platzierung als Ziel ausgegeben hatte, sah eine beeindruckend fehlerarme Performance.

Nur unter Druck entstehen Diamanten? Ex-Turnerin Kim Bui und Psychologin Jeannine Ohlert räumen damit ab und plädieren für: Spaß beim Training statt Bestrafung und Erniedrigung. 08.03.2025 | 23:03 min

Neben der Medaille gab es weiteren Grund zur Freude. Kevric qualifizierte sich mit der besten Leistung aller Turnerinnen am Stufenbarren für das Gerätefinale Ende der Woche. Gleiches galt für Schönmaier am Sprung. Die 19-Jährige schaffte es zudem am Boden in den Endkampf, sie darf wie auch Kevric außerdem im Mehrkampf an den Start gehen.

Es ist der versöhnliche Auftakt in eine schwierige EM. Der DTB kämpft seit dem Jahreswechsel mit einer schweren Krise, weil ehemalige wie aktive Turnerinnen unter anderem "körperlichen und mentalen Missbrauch" an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim angeprangert hatten.

Alle Augen auf Andreas Toba

Am Dienstag steht der Teamwettbewerb der Männer auf dem Programm, dabei werden neben den Mannschaftsmedaillen auch die Finalplätze in den Geräte-Endkämpfen ausgeturnt.

Der Fokus liegt beim DTB-Team vor allem auf Andreas Toba. Der Routinier, der bei den Spielen von Rio in die Herzen der Sportfans geturnt war, beendet im Anschluss an die Titelkämpfe in Leipzig im Alter von 34 Jahren seine Karriere.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel