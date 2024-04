Turn-EM in Rimini: DTB-Männer wollen Glanzlichter setzen

Das vom Pech verfolgte deutsche Kunstturn-Team startet in die Europameisterschaft in Rimini - ohne Barren-Weltmeister Lukas Dauser und somit ohne große Titelchancen.

Dauser heftig an Grippe erkrankt

Belenki hofft trotzdem auf einige Glanzlichter an den einzelnen Geräten - unter anderem durch Routinier Andreas Toba (Hannover) oder Nils Dunkel (Halle). "Toba hat seine Reck-Übung aufgestockt. Da hat er auch gute Chancen, ins Finale zu kommen. Nils Dunkel sieht am Pauschenpferd auch gut aus", sagte der Bundestrainer.

Einzug ins Mannschaftsfinale angepeilt

Ob es mit dem ersatzgeschwächten Team des WM-Fünften von 2023 neben den erhofften Gerätefinals auch für das angepeilte Mannschaftsfinale am Sonntag reicht, entscheidet sich ebenfalls am Mittwoch. Dabei wird nebenbei auch der Mehrkampf-Europameister gekürt.

Dauser steigt bald wieder ein

Der 30-Jährige hatte 2023 den WM-Titel am Barren gefeiert: "Für mich heißt es jetzt erstmal, wieder komplett gesund zu werden und dann die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen."

EM der Frauen ab 2. Mai an gleicher Stelle

Die Männer-Wettkämpfe in Rimini finden von Mittwoch bis Sonntag (ab Freitag im ZDF-Livestream) statt. Freitag stehen die Gerätefinals an Boden, Pauschenpferd und Ringen an, am Samstag - einen Tag vor dem Teamfinale - die an Sprung, Barren und Reck.