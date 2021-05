Für Turn-Ass Marcel Nguyen ist der Traum von den vierten Olympischen Spielen geplatzt. Der zweimalige Olympia-Zweite zog sich am Donnerstag bei einem Trainingsunfall in Stuttgart einen Kreuzbandriss zu. Der 33-Jährige soll zeitnah, wenn möglich in der kommenden Woche, operiert werden, teilte sein Manager Jens Zimmermann am Freitag mit. Nguyen wollte nach längerer Verletzungspause bei den Deutschen Meisterschaften vom 3. bis 6. Juni in Dortmund sein Comeback geben und sich für seine vierten Olympischen Spielen nach 2008, 2012 und 2016 qualifizieren.