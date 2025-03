Ex Biles-Trainerin Boorman legt in Stuttgart los

Toptrainerin Boorman geht ihr Engagement in Stuttgart unvoreingenommen und mit großer Euphorie an. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt am Mittwoch drückte die neue Hoffnungsträgerin des deutschen Turnens beherzt den Reset-Knopf. "Ich weiß nichts darüber, was hier passiert ist. Ich bin hier, um diese jungen Frauen als Coach vorzubereiten", sagte Boorman, angesprochen auf den Missbrauchsskandal, in dessen Zentrum der schwäbische Stützpunkt steht.