Die 24-jährige Schäfer-Betz - wieder mit langen Hosen - komplettierte damit die Medaillensammlung an ihrem Spezialgerät. 2017 in Montreal war die gebürtige Saarländerin Weltmeisterin geworden, zwei Jahre zuvor belegte sie bei den Welttitelkämpfen in Glasgow den dritten Platz.



Ohne einen größeren Wackler beim Aufgang wäre auch ein erneuter Titelgewinn möglich gewesen. In einem Finale mit vielen Stürzen erhielt Schäfer-Betz die höchste Note für die Exaktheit ihrer Übung. Den angepeilten Schwierigkeitsgrad von 5,9 Punkten aber verfehlte sie. Bei der Entscheidung am Sonntag waren neun Teilnehmerinnen am Start, da im Vorkampf zwei Turnerinnen als Achte genau die gleiche Wertung hatten.