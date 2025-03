Missbrauchsvorwürfe im Turnen: Berger fordert Konsequenzen

Anhörung im Landtag von Baden-Württemberg

Sie ist eine von zahlreichen ehemaligen und aktiven Turnerinnen, die sich in den vergangenen Monaten zu Missbrauchsvorwürfen am Bundesstützpunkt Stuttgart geäußert hatten. Öffentlich berichteten sie von Erfahrungen von körperlichen und mentalem Missbrauch. Dafür machen sie den Schwäbischen Turnerbund (STB) und den Deutschen Turnerbund (DTB) verantwortlich.

Mit einer Anhörung im Sportausschuss des Landtags von Baden-Württemberg will die Politik ihren Beitrag zur Aufklärung leisten. Man hat Wissenschaftlerinnen, Verbands-Funktionäre und mit Janine Berger auch eine Betroffene geladen.

Turnerin Berger fordert personelle Konsequenzen

DTB-Präsident Hölzl schweigt dazu. Er betont: Die Kanzlei sei beauftragt einen Bericht zu erstellen dazu, was passt sei. Was daraus folge solle im Anschluss eine Expertenkommission ermitteln. Wie diese besetzt werde, wolle man nicht selbst aussuchen. Kritik, die vom DTB ausgesuchte Kanzlei sei ungeeignet, weißt er zurück. Sie habe in der Vergangenheit Fachexpertise und Verschwiegenheit bewiesen.