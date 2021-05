Falls sich die deutsche Mannschaft im Viertelfinale durchsetzt, warten im Halbfinale am 3. Juni entweder die Niederlande, gegen die es in der Gruppenphase ein 0:0 gab, oder Frankreich. Die andere Halbfinal-Begegnung wird ebenfalls am Montag in den Spielen Spanien gegen Kroatien beziehungsweise Portugal gegen Italien ermittelt.