Eine ganze Menge. Eigentlich sollte das Champions-League-Finale am 30. Mai in Istanbul stattfinden, das Endspiel der Europa League am 27. Mai in Danzig - Corona machte diese Pläne aber zunichte. Da die UEFA den nationalen Ligen Vorrang eingeräumt hatte, wird der Europacup wohl erst im August fortgeführt werden können. Neben dem Termin muss das Exko aber auch entscheiden, wo und in welchem Format die Wettbewerbe zu Ende gebracht werden sollen.