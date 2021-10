Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist von der Europäischen Fußball-Union UEFA wegen rassistischen Verhaltens einiger Fans mit einer Teilsperrung im kommenden Heimspiel in der Conference League belegt worden. Die Blöcke 13 und 14, wo die Heimfans sitzen, bleiben im Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam am kommenden Donnerstag gesperrt, teilte die UEFA am Freitag. Zudem soll dort ein UEFA-Banner mit der Aufschrift #NoToRacism platziert werden.