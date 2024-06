EM-Gruppe E: Rumänien Erster, bitteres Aus für Ukraine

Belgien liefert nächste Enttäuschung

Casteels rettet Belgien Remis

Slowakei und Rumänien legen sich ins Zeug

Aber: Kein Ballgeschiebe, ein Remis und zwei Gewinner. In einem über weite Strecken munteren Spiel brachte der frühere Bundesliga-Profi Ondrej Duda die Slowakei in der 24. Minute in Führung. Für die Rumänen glich Razvan Marin (37.) per Strafstoß aus.