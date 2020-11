Andernorts gibt es heftige Kritik an den umstrittenen Länderspielen in der heißen Corona-Phase. So hat der Direktor der norwegischen Gesundheitsbehörde die UEFA aufgefordert, aufgrund der Infektionsgefahr in Europa internationale Fußballspiele abzusagen. Hintergrund ist die Absage des Nations-League-Spiels der Norweger in Rumänien am vergangenen Sonntag wegen eines positiven Corona-Befundes im norwegischen Team. Dortmunds Jungstar Erling Haaland muss nach seiner Rückkehr nach Dortmund laut örtlichem Gesundheitsamt allerdings nicht in Quarantäne.