In einer von Anfang an intensiven Partie hatten zunächst die Berliner durch Taiwo Awoniyi (2. Minute) und dann der BVB durch Jaden Sancho (11.) sehr gute Chancen. Danach waren die Köpienicker das durchschlagskräftigere Team und schrammten erneut durch Awoniyi knapp an einem Treffer vorbei (23.).