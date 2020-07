Volles Haus beim ersten Heimspiel: Union Berlin strebt zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison am 18. September ein volles Stadion an. Der Klub will an Spieltagen im Stadion "An der Alten Försterei" alle Mitarbeiter und alle 22.012 Stadionbesucher auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen. Zugang zum Stadion erhält nur, wer neben einem Ticket auch ein negatives Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 24 Stunden ist.