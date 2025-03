1:1 in der Bundesliga: Union Berlin lässt Bayern stolpern

Bayern Münchens Dayot Upamecano kommt vor dem Berliner Andrej Ilic an den Ball.

Leroy Sané hatte die keineswegs überzeugenden Bayern in der 75. Minute nach einem schönen Spielzug in Führung gebracht. Benedict Hollerbach nutzte in der 83. Minute einen Patzer von Bayern-Keeper Jonas Urbig und staubte zum 1:1 ab.