In seinem Team muss der 55-Jährige auch keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Max Kruse, der gerne in der Kategorie Champions League lebt und denkt, hat sich auch mit dem dritten und kleinsten Europapokal angefreundet. Der Offensivstar ist nach seinem mäßigen Auftritt in der Bundesliga beim 0:0 gegen Augsburg aber in der Pflicht.