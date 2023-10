An dem Bild änderte sich in der zweiten Halbzeit nichts. Die Eisernen blieben am Drücker und spielten munter nach vorne, wurden aber in der 65. Minute vom italienischen Meister eiskalt erwischt: SSC-Starspieler Chwitscha Kwarazchelia setzte bei seinem Dribbling Giacomo Raspadori in Szene, und der schoss aus neun Metern zum 0:1 ins kurze Eck ein. Es war das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Abwehrversuche - und Napolis erster und einziger Torabschluss.