Der Gang hinaus auf den Court des Arthur-Ashe-Stadiums ist normalerweise das, wovon viele Tennisspieler träumen. Die elektrisierende Energie von fast 24.000 frenetisch schreienden Fans auf den Rängen ist einzigartig. Doch in diesem Jahr sind die US Open im New Yorker Stadtteil Queens so still wie nie. Selten war die Einsamkeit der Tennisspieler auf dem Platz so fühlbar wie im größten Tennisstadion der Welt, vor leeren Rängen.