Zverevs Spielgegner Mannarino gehört zu einer Gruppe von bis zu elf Profis, die engen Kontakt mit Paire hatten und sich in eine Sonder-Quarantäne begeben mussten, aber nicht vom Turnier ausgeschlossen wurden. Laut Mannarino sei den betroffenen Spielern versichert worden, dass sie ihre Hotelzimmer für Trainings und Matches verlassen dürfen - bis es sich die politischen Entscheidungsträger dann doch anders überlegten. "Ich wusste nicht, dass sich die Situation so verändern könnte", sagte so Mannarino.