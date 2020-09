Im Gegensatz zu vielen anderen Sportligen konnte sich die NFL monatelang auf einen Start unter Corona-Bedingungen vorbereiten. Anders als in der Basketball-Liga NBA und der Eishockey-Liga NHL verzichtet man auf eine sogenannte "Bubble" (Blase). Die Spiele finden in den Stadien der Teams statt, nur sechs Teams planen zurzeit aber mit einer Teilzulassung von Zuschauern. Den Profis am Spielfeldrand hat die Liga empfohlen, Gesichtsmasken zu tragen. Pflicht ist das in den meisten Fällen allerdings nicht.



Insgesamt ist die Corona-Lage bislang erfreulich. Von 44.510 Proben, genommen bei insgesamt 8349 Personen, waren bis zu diesem Dienstag acht positiv, nur ein Spieler erkrankte. Allerdings gab es auch keine Vorbereitungsspiele, erst in dieser Woche gehen die Teams auf Reisen. Es wird weiter alle 24 Stunden getestet, nur an Spieltagen nicht.