Profispieler wie Kemba Walker (Boston Celtics) informieren über die Notwendigkeit sich für die Wahl zu registrieren.

Quelle: dpa

Doch wer in den USA wählen will, muss sich zuvor registrieren. Darauf weisen Ligen und Vereine seit Wochen auf ihren Internetseiten sowie die TV-Sender in ihren Live-Übertragungen der Basketball-, Football- und Baseballspiele hin. Denn gerade in den sozialen Brennpunkten, wo viele Schwarze und Latinos leben, ist dies nicht bekannt. Ein Beispiel dafür ist Kemba Walker, Spielmacher der Boston Celtics, der in der New Yorker Bronx aufgewachsen ist.