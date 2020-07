Michael Saag, Arzt für Infektionskrankheiten an der Universität von Alabama in Birmingham, sieht das Marlins-Malheur als Beispiel für den gesamten Umgang der USA mit Covid-19. "Wir sind ungeduldig und leiden darunter. Egal ob MLB oder alles andere, was wir versuchen”, so Saag in der New York Times.