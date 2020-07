Der "Sunshine State" verzeichnet seit Wochen die höchsten Zahlen an Neuinfektionen. Der Tagesrekord liegt bei 15.300 Fällen. Am Donnerstag starben 156 Menschen - so viele wie noch nie. "So wie derzeit die Zahlen in die Höhe schießen, ist Florida der schlimmste Ort der Welt", kritisiert Charles Barkley. Der ehemalige Basketball-Star ist Experte beim übertragenden TV-Sender TNT. Und er ist skeptisch.