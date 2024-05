1:6 bei Eishockey-WM: USA lassen Deutschland keine Chance

Da war nicht viel zu machen: Die USA erwies sich für die deutsche Mannschaft bei der Eishockey-WM als eine Nummer zu groß, 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) hieß es am Ende.

DEB-Team ohne Nico Sturm

Mit 22 NHL-Profis um Tkachuk, Gaudreau und Zegras ist das US-Team in diesem Jahr deutlich stärker besetzt. Nächster deutscher Gegner ist am Montag (20.20 Uhr/Magenta TV, Pro7) der elfmalige Weltmeister Schweden, der zum Auftakt die USA mit 5:2 besiegt hatte.

Reichel soll gegen Schweden spielen

Noch auf der Tribüne saß NHL-Stürmer Lukas Reichel, der am Freitagabend in Ostrava eingetroffen war und am Samstagmorgen zum ersten Mal auf dem Eis gestanden hatte. Der 21-Jährige von den Chicago Blackhawks soll gegen Schweden mitwirken.