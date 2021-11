Mit seiner 34. Länderspiel-Niederlage endet die Ära Löw an der Seitenlinie. Dass vom EM-Ausscheiden bis zur Verabschiedung 136 Tage vergangen sein werden, hilft, dass dieses graue Ende verblasst. Was der aktuelle Bundestrainer Hansi Flick an Löw vor allem bewunderte, war dessen Gelassenheit in turbulenten (Turnier-)Tagen: