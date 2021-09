Haas hat dafür die Arbeit am aktuellen Auto eingestellt, konzentriert sich intensiv auf den Boliden für die nächste Saison. "All das Geld, das wir in diesem Jahr gespart haben, haben wir ins kommende gesteckt", erklärt Schumacher, "ich hoffe, dass uns das gleich zu Beginn einen kleinen Vorsprung gibt vor unserer direkten Konkurrenz."Und so könnte die zweite Saison in der Königsklasse für Schumacher die erste echte Rennsaison werden - Duelle mit anderen Teams, Chancen auf Erfolge aus eigener Kraft