Ferrari hatte sich das so schön ausgemalt: 1.000. Grand Prix der Teamgeschichte, das große Jubiläum, beim Heimrennen in Mugello, wo zum ersten Mal überhaupt ein Grand Prix ausgetragen wird, auf einem Kurs, den Ferrari gerade in der Vergangenheit oft als Teststrecke nutzte. Ein großer PR-Erfolg sollte es werden, einer den das italienische Traditionsteam gerade jetzt, wo es in der größten Krise seit Jahrzehnten steckt, hätte gut gebrauchen können.