Und was ist mit McLaren? Sebastian Vettel schätzt McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei BMW-Sauber. Wahrscheinlich wäre ein Wechsel aber erst 2022 sinnvoll und Vettel müsste ein Jahr pausieren. Der kühnste Gedanke aber sieht so aus: Weltmeister Lewis Hamilton einigt sich nicht mit Mercedes auf einen neuen Vertrag, weil er die Gehaltskürzungen aufgrund der Corona-Krise nicht hinnehmen will. Und schon sitzt Vettel im Mercedes.