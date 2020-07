Dass der VfB trotz 160 Millionen Euro an Transfereinnahmen seit 2016 und dem 41,5-Millionen-Engagement des Sponsors Daimler in Schieflage geriet, spricht für eine sorglose Ausgabenpolitik. Beispiel: Laut einer von der DFL veröffentlichen Liste, die Zahlungen an Spieleragenten ausweist, gab der VfB mit 12,5 Millionen mehr aus als alle anderen 17 Zweitligisten zusammen.