Das würde die Stimmung in Wolfsburg nicht verbessern. Schließlich will Leistungsträgerin Jule Brand den Verein zum Ende der Saison verlassen. Schon im vergangenen Sommer zeigte sich, dass die Wölfinnen in der "Transfer-Nahrungskette" nicht mehr ganz oben stehen: Lena Oberdorf wechselte zum direkten Konkurrenten FC Bayern, Ewa Pajor schloss sich VfL-Gegner Barcelona an.