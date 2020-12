Der Norweger hatte beim Auftaktsieg von Karl Geiger in Oberstdorf den dritten Platz belegt und lag daher auch in der Gesamtwertung gut im Rennen. Im vergangenen Jahr hatte er neben Garmisch auch in Innsbruck gewonnen und im Tournee-Gesamtklassement Rang zwei hinter dem polnischen Sieger Dawid Kubacki belegt.