Sieger in Innsbruck: Stefan Kraft, hier beim Springen in Oberstdorf.

Österreichers Skispringer sind auch beim dritten Springen der Vierschanzentournee in einer anderen Liga gesprungen. Wie schon beim Auftaktwettbewerb in Oberstdorf feiern sie in Innsbruck einen Dreifach-Erfolg: Stefan Kraft siegt vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig. Kraft übernahm damit auch die Führung in der Tournee-Gesamtwertung.