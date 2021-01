Ein Alleingang an der Spitze wie von Ryoyu Kobayashi 2018/19 oder von Kamil Stoch ein Jahr zuvor ist nicht abzusehen, auch wenn Granerud in Garmisch mit konstant starken Sprüngen verdeutlichte, warum er als Top-Favorit in die Tournee gegangen war. Der 24-Jährige gewann fünf der ersten sieben Einzel-Weltcups und zeigt in diesem Winter eigentlich keine Schwäche. Schlechter als Rang vier war er in in dieser Saison noch nicht.