Kubacki ist in diesen Tournee-Tagen Vater geworden, das hat bei ihm offenbar mental den Knoten gelöst. Aber auch Karl Geiger ist ganz frisch Papa und kann beim Finalspringen in Bischofshofen am 6. Januar (live im ZDF) den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 19 Jahren perfekt machen: "Ich will Sven Hannawald beerben."