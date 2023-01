Vierschanzentournee : Kubacki siegt - Granerud bleibt vorn

Schon am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF) ist er in der Quali für den Tournee-Abschluss in Bischofshofen gefordert. Dort will sich Geiger wieder stabilisieren. Das Bergisel-Debakel soll ein Ausrutscher bleiben, spätestens zur WM in Planica im Februar soll die gute Form wieder da sein.