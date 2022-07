Mit neun Punkten und 14:0 Toren war England durch die Gruppe gepflügt, Höhepunkt war das 8:0 gegen Norwegen in Brighton. In das Seebad an der Südküste kehren die Engländerinnen nun zurück - und stehen vor einem taktischen Dilemma: Soll das Team weiter sein Heil in der Offensive suchen, oder sich ein Vorbild an der deutschen Mannschaft nehmen, die Spanien mit defensiver Ausrichtung und gnadenloser Effizienz entzauberte?