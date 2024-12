Vinícius Júnior und Aitana Bonmati Weltfußballer 2024

Nach dem Ärger beim Ballon d'Or darf Vinícius Júnior doch noch jubeln. Der Brasilianer ist in Doha von der FIFA als Weltfußballer geehrt worden und tritt damit die Nachfolge von Lionel Messi an. Im Oktober hatte der 24-Jährige beim Ballon d'Or noch dem spanischen Europameister Rodri den Vortritt lassen müssen , was für große Verstimmungen bei seinem Klub Real Madrid gesorgt hatte.