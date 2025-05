Die Berlin Volleys haben ihren neunten Meistertitel in Folge gewonnen.

Die Berlin Recycling Volleys haben den Angriff der SVG Lüneburg souverän abgewehrt, zum neunten Mal in Folge den Meistertitel gefeiert und das Double geholt.

Das Team von Trainer Joel Banks nutzte in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit einem 3:0 (25:12, 25:23, 25:21)-Sieg gleich den ersten Matchball, die Best-of-five-Serie endete 3:0. Die ersten beiden Finalspiele waren mit 3:0 und 3:1 an den Pokalsieger gegangen.

Berlin Volleys gelingt die Revanche

Dem Favoriten gelang damit die erhoffte Revanche, sowohl in der Hauptrunde der Bundesliga als auch in der Champions League hatten sich die Berliner Lüneburg geschlagen geben müssen - in den Play-offs war das Duell eine klare Angelegenheit. Die SVG stand erstmals im Finale der VBL, dem Titel kam das Team von Trainer Stefan Hübner letztlich nicht nahe.