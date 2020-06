Bayern München kann bereits am Samstag zum achten Mal in Folge deutscher Meister werden. Dafür müssen die Bayern das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/erste Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio") gewinnen - und Verfolger Borussia Dortmund muss bei der abstiegsbedrohten Fortuna aus Düsseldorf verlieren. So rechnet der Rekordmeister aber nicht. "Wir brauchen noch zwei Siege, das ist uns allen bewusst und klar. Die wollen wir so schnell wie möglich einfahren", forderte Trainer Hansi Flick. Er muss am Samstag im Topspiel gegen Mönchengladbach auf seine offensiven Leistungsträger Robert Lewandowski und Thomas Müller verzichten, die beide gelbgesperrt sind.